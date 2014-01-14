Эрмитаж планирует изменить цвет фасадов Зимнего дворца

Фасады приобретут более "пастельные тона".

В ходе реставрации фасады главного здания Государственного Эрмитажа – Зимнего дворца изменят в сторону более "пастельных тонов". При этом зеленый цвет сохранится. Об этом 6 декабря в ходе интернет-беседы заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Думаю тот, кто внимательно смотрит, видит, что фасад Эрмитажа сильно изменился в цвете в сторону пастели от ярко-зеленого, и дальше будем так экспериментировать. Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа

Пиотровский напомнил, историческим цветом считается охристо-серый. Зеленый цвет фасады приобрели в середине XX века в подражание Екатерининскому дворцу в Пушкине.

Реставрация всех четырех внешних фасадов Зимнего дворца обойдется в 15,1 млн рублей. Сегодня на фасадах во многих местах замечены трещины и отслоения краски, отдельные части карниза памятника обрушены. Барочная лепнина на Зимнем дворце также имеет многочисленные дефекты. Исторические окна и решетки нуждаются в реставрации после многочисленных перекрашиваний в советское время.

Фото: pexels.com