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Эрмитаж планирует изменить цвет фасадов Зимнего дворца
Сегодня, 18:10
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Эрмитаж планирует изменить цвет фасадов Зимнего дворца

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Фасады приобретут более "пастельные тона".

В ходе реставрации фасады главного здания Государственного Эрмитажа – Зимнего дворца изменят в сторону более "пастельных тонов". При этом зеленый цвет сохранится. Об этом 6 декабря в ходе интернет-беседы заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.  

Думаю тот, кто внимательно смотрит, видит, что фасад Эрмитажа сильно изменился в цвете в сторону пастели от ярко-зеленого, и дальше будем так экспериментировать.

Михаил Пиотровский,  генеральный директор Эрмитажа

Пиотровский напомнил, историческим цветом считается охристо-серый. Зеленый цвет фасады приобрели в середине XX века в подражание Екатерининскому дворцу в Пушкине. 

Реставрация всех четырех внешних фасадов Зимнего дворца обойдется в 15,1 млн рублей. Сегодня на фасадах во многих местах замечены трещины и отслоения краски, отдельные части карниза памятника обрушены. Барочная лепнина на Зимнем дворце также имеет многочисленные дефекты. Исторические окна и решетки нуждаются в реставрации после многочисленных перекрашиваний в советское время.

Фото: pexels.com

Теги: зимний дворец, реставрация, фасады, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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