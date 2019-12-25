Эрмитаж перенёс бесплатный день посещения для льготников

День бесплатного посещения Эрмитажа для льготных посетителей обычно проходит в третий четверг месяца.

Эрмитаж перенес день бесплатного посещения для льготников. Традиционно они могут бесплатно побывать в музее каждый третий четверг месяца, который в этот раз выпал на 16 июня.

В связи с проведением ПМЭФ музей закроется раньше, в 16:00, последний сеанс посещения состоится в 14:00. Поэтому день бесплатного посещения перенесли с 16 на 23 июня.

В "бесплатный день" посетить Эрмитаж могут дети до 18 лет, многодетные семьи, пенсионеры, студенты, сотрудники музеев и другие.

Фото: Piter.tv