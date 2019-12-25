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Эрмитаж и Русский музей открываются 15 июля с ограничениями
Сегодня, 8:17
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IRINA_CHALKINA

Эрмитаж и Русский музей открываются 15 июля с ограничениями

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В соответствии с санитарными нормами, вход в музей будет ограничен.

В среду, 15 июля, в Петербурге открываются для посетителей Эрмитаж и Русский музей. Об этом сообщает пресс-служба музеев.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса в музеях действуют санитарные нормы. Так, вход в музей будет ограничен, передвижение посетителей регламентировано, пребывание ограничат двумя часами. Также посещать Эрмитаж и Русский музей можно по сеансам. Отмечается, что для посетителей будут через несколько точек для входа и выхода.

Известно, что руководство музеев разработало для посетителей специальные маршруты. В настоящий момент, попасть в музей возможно только по электронному билету.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начались съемки фильма о солистке группы "Гражданская оборона".

Фото:Piter.TV

Теги: открытие музеев спб, русский музей, эрситаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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