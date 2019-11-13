Съемку дебютного полнометражного фильма режиссера Игоря Поплаухина ведет студия Hype Film.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что в Петербурге начались съемки фильма о солистке группы "Гражданская оборона". Об этом сообщает пресс-служба студии Hype Film.

Картина получила название "На тебе сошелся клином белый свет". Режиссером выступил Игорь Поплаухин. В сюжете история "полсдеднего дня" жизни новосибирской панк-певицы Янки Дягилевой. Напомним, что 9 мая 1991 года она ушла в лес, а позже была найдена мертвой в реке Иня.

Отмечается, что фильм начнется с того, что охотники находят тело певицы – с этого момента начинается запутанная хроника.

Ранее мы сообщали о том, что Оливер Стоун осудил "излишнюю чувствительность" современного Голливуда.

Фото:Клуб почитателей Янки Дягилевой/вк