Оливер Стоун осудил "излишнюю чувствительность" современного Голливуда

После работы в 20 кинопроектах на ведущих голливудских студиях он чувствует себя "изношенным".

Американский кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критическими замечаниями в отношении современного Голливуда. 73-летний лауреат премии "Оскар" заявил, что после работы в 20 кинопроектах на ведущих голливудских студиях он чувствует себя "изношенным". Ряд новых стандартов киноиндустрии, вызванных политической корректностью и пандемией коронавируса, заставили его отклонить ряд предложений. Об этом пишет New York Times Magazine.

По мнению Стоуна, главная проблема кроется в самом Голливуде. Он считает, что маркетинг фильмов слишком дорого обходится. Все стало "хрупким и излишне чувствительным".

Кинорежиссер часто читает о том, как растягиваются и дорожают съемки фильмов из-за необходимости строго соблюдать правила безопасности из-за пандемии коронавируса.

"50 дней съемок превращаются в 60, плюс еще и социальная дистанция для актеров", - отметил Оливер Стоун.

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