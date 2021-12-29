Смольный выделит 150 млн рублей на съемки в Петербурге

В этом году в городе появилась специальная кинокомиссия, которая будет выносить решения о поддержке, в том числе и коммерческих фильмов.

В пятницу, 14 января, вице-губернатор города Борис Пиотровский рассказал, что в этом году Смольный выделит 150 млн рублей на съемки кино.

По словам чиновника, в этом году появилась специальная кинокомиссия, которая будет выносить решения о поддержке, в том числе и коммерческих фильмов. Размер субсидии увеличили в три раза до 150 млн рублей.

Пиотровский пригласил подавать заявки и уточнил, что комиссия не будет диктовать темы для создания фильмов, однако в год 305-летия Петра I особое внимание уделят проектам, связанным с императором.

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