В Ленобласти создали виртуальный учебно-консультационный пункт

Проект основан в рамках просветительской деятельности Учебно-методического центра наряду с регулярными учениями, проводимыми экстренными службами.

Сотрудники Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленобласти создали виртуальный учебно-консультационный пункт. Сведения о гражданской обороне стало возможно получать в дистанционном режиме. Об этом заявила и.о. директора учреждения Александра Ковжаровская.

На официальном сайте проекта представлены советы экспертов относительно правил передвижения на личном транспорте в случае ЧС, способы снизить стресс в такой ситуации, а также алгоритмы действий при возникновении опасности.

Центр основан в рамках просветительской деятельности Учебно-методического центра наряду с регулярными учениями, проводимыми экстренными службами.

Ранее мы сообщили о том, что более 80 аварий за сутки произошло в Ленобласти.

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