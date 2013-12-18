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В Ленобласти создали виртуальный учебно-консультационный пункт
Сегодня, 16:57
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В Ленобласти создали виртуальный учебно-консультационный пункт

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Проект основан в рамках просветительской деятельности Учебно-методического центра наряду с регулярными учениями, проводимыми экстренными службами.

Сотрудники Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленобласти создали виртуальный учебно-консультационный пункт. Сведения о гражданской обороне стало возможно получать в дистанционном режиме. Об этом заявила и.о. директора учреждения Александра Ковжаровская. 

На официальном сайте проекта представлены советы экспертов относительно правил передвижения на личном транспорте в случае ЧС,  способы снизить стресс в такой ситуации, а также алгоритмы действий при возникновении опасности. 

Центр основан в рамках просветительской деятельности Учебно-методического центра наряду с регулярными учениями, проводимыми экстренными службами.

Ранее мы сообщили о том, что более 80 аварий за сутки произошло в Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: гражданская оборона, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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