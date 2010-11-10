Более 80 аварий за сутки произошло в Ленобласти

В ряде ДТП оказались пострадавшие: четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

За четверг, 30 ноября, в 47-ом регионе случилось 86 аварий. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ряде ДТП оказались пострадавшие: четыре человека получили травмы различной степени тяжести. К счастью, ни один участник аварий не погиб.

При этом за аналогичный период в соседней Северной столице случилось Санкт-Петербурге произошло 421 ДТП с четырьмя пострадавшими и одним погибшим. Дети не пострадали в результате аварий ни в одном из регионов.

Ранее мы сообщили о том, что Ленавтодор продолжает ликвидировать нелегальные съезды в Ленобласти.

Фото: Piter.TV