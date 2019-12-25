Ереван заявил, что карабахские силы уничтожили азербайджанскую базу ГСМ

Среди военных армии Азербайджана есть потери.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян рассказала о том, что карабахские силы уничтожили азербайджанскую базу горюче-смазочных материалов.

По её словам, удар был нанесён на юго-восточном направлении прицельным огнем. Отмечается, что на данном направлении азербайджанские войска попытались продвинуться и закрепиться, однако попали под ракетный обстрел армии Нагорного Карабаха.

Среди военных армии Азербайджана, по словам Степанян, есть потери. Некоторая техника выведена из строя.

Ранее Армения показала новое видео боев в Нагорном Карабахе.

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