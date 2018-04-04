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Эрдоган "увел" девушку у Путина ради идеального фото

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Сеть облетело забавное видео со встречи лидеров России и Турции.

Накануне, 3 апреля, Президент России Владимир Путин прилетел с официальным двухдневным визитом в Анкару.

Во время фотосессии представителей двух стран произошел курьезный случай, видео о котором облетело весь интернет. Во время построения для снимка Тайип Эрдоган осмотрел людей и заметил, что с его стороны стоит людей меньше и все они мужского пола, в то время как рядом с Владимиром Путиным стояло сразу три девушки. Президент Турции жестом попросил одну из них встать рядом с ним. 

Для Владимира Путина это первая зарубежная поездка после переизбрания. Тайип Эрдоган в своей речи отметил, что выбор Путиным Турции в качестве первой страны для визита показывает высокий уровень отношений между Москвой и Анкарой.

Видео: YouTube/Дичь ТВ

Теги: забавное видео , курьез , российско турецкие отношения , турция
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости Общество

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