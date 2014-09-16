Эрдоган: страны НАТО могут поддерживать связи с РФ и Украиной по примеру Турции

Глава Турции сообщил о модели отношений, которой придерживается Анкара во внешней политике.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что другим страна-членам НАТО стоит взять за основу модель отношений Анкары, которая поддерживает связи как с Россией, так и Украиной. Соответствующее заявление иностранный политик сделал американским журналистам с телеканала FOX News. Таким образом высокопоставленный гость из Анкары отреагировал на вопрос о том, как коллективному Западу нудно реагировать на сообщения о якобы имевших место нарушениях воздушной границы Североатлантического военного альянса.

НАТО могла бы использовать турецкую модель взаимоотношений с Россией. Я думаю, что НАТО следует использовать модель, которую мы используем как с Россией, так и с Украиной - там мы работаем над моделью мира. Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции

Турецкий политический лидер подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с коллегой из Москвы Владимиром Путиным "со дня встречи". Власти страны намерены продолжать содействовать мирному урегулированию между Россией и Украиной.

