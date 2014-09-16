Эрдоган заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией

В Турции оценили ситуацию на Ближнем Востоке.

Власти из Анкары не признают радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Соответствующее заявление турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал американским журналистам с телеканала FOX News. Иностранный политик указал, что военного потенциала ХАМАС хватает исключительно для защиты от атак еврейского государства.

Я не считаю ХАМАС террористической организацией. Напротив, я считаю его движением сопротивления. Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую землю. Эта атака сопровождалась убийствами жителей из местных приграничных населенных пунктов. Также боевики захватили более 250 заложников. В ответ на агрессию Израиль начал проводить военную операцию в палестинском анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС, а также и освобождения всех похищенных людей.

