Эрдоган призвал БРИКС поддержать запрет на поставки оружия Израилю

Глава Турции прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество поддержать запрет на поставки вооружения еврейскому государству. По его мнению, в противном случае невозможно будет добиться справедливости в регионе. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления в формате Брикс Плюс в Казани. Глава государства призвал остановить кровопролитие на Ближнем Востоке, так как "агрессивное поведение Израиля давно перешло все границы". Он считает военную поддержку со стороны Запада в отношении ЦАХАЛ безрассудной.

Палестинский народ подвергается геноциду. В XXI веке игнорирование этой трагедии не может освободить никого от ответственности. Я предлагаю странам, которые не признают Палестину, предпринять шаги в этом направлении. Мы начали инициативу по запрету в рамках ООН поставок вооружения Израилю. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган назвал теракт в Анкаре подлым.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan