Глава Турции прокомментировал трагедию, которая произошла вчера в столице страны.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал теракт в Анкаре "подлым". Глава государства отметил, что преступление еще больше усилило решительность страны в борьбе с международным терроризмом. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления в формате Брикс Плюс в Казани.

Я хотел бы поблагодарить всех наших друзей, выразивших соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным вчера в Анкаре, за их солидарность. Подлый теракт еще больше укрепил решимость и стремление Турции искоренить терроризм. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что теракт произошел 23 октября в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ. Речь идет о компании, которая занимается производством военных самолетов и космического оборудования. Далее последовала стрельба. В результате инцидента двое злоумышленников были убиты местными сотрудниками правоохранительных органов. Генеральная прокуратура по городу ведет расследование. По предварительным сведениям, жертвами трагедии стали пятеро, пострадало еще 22 человека. Предположительно, преступление организовали члены "Рабочей партии Курдистана", запрещенной на территории Турции террористической организации.

НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, заявил Эрдоган.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan

