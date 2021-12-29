Эрдоган: поставки С-400 являются внутренним делом Турции

В Турции оценили влияние военного контракта с Москвой на отношения с НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки зенитно-ракетных комплексов "Триумф" С-400 российского производства являются внутренним делом страны. Такое мнение глава государства высказал во время общения с местной молодежью в Трабзоне. По мнению политика, сделка с Москвой не несет в себе негатива для отношений с НАТО.

Российские комплексы - очень важная система наступательной обороны. Это наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несет Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что Россия и Турция заключили друг с другом контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО. Оборонный контракт оценивается в 2,5 миллиарда долларов на 2017 год. Поставки выполнены Анкаре за лето-осень 2019 года. По мнению Эрдогана, документ является важным с точки зрения развития двустороннего сотрудничества и национальной защиты Анкары. В Турции считают, что суверенные страны имеют право самостоятельно принимать решения о закупке для себя вооружений.

Турция не хочет войны между РФ и Украиной, "о которой все время говорят".

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı