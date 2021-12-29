Эрдоган рассказал о международной проблеме, которую нужно решить.

Турция не хочет войны между РФ и Украиной, "о которой все время говорят". Об этом в эфире местного телеканала ТРТ сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. С соответствующей речью политик обратился к молодежи в Трабзоне. Он напомнил о том, что при этом Анкара является членом НАТО. Проблему Эрдоган планирует обсудить с Владимиром Зеленским в рамках своего официального визита в Киев. Там будет проведено заседание стратегического совета высокого уровня.

Проблема заключается в том, чтобы решить эту ситуацию между Украиной и Россией. Мы не хотим такой войны между Россией и Украиной, о которой все время говорят. Это плохой знак для региона. Мы как страна НАТО не хотим этого, мы этого не приемлем. Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции

По словам лидера страны, Турция имеет договоренности с Россией, но это не вызывает никаких проблем с точки зрения НАТО. В данном вопросе имеется в виду недополученные Анкарой истребители пятого поколения американского производства F-35. Фактор покупки Турцией С-400 тормозит процесс получения самолетов, за которые Анкара уже заплатила.

Турция рассчитывает на продолжение диалога России и НАТО.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı