Фотограф Victoria's Secret и шляпы Филиппа Трейси: что готовит Эрарта в новом году

Марина Варварина рассказала о планах музея современного искусства.

Основатель Эрарты Марина Варварина рассказала, что ждет посетителей музея в новом году. Она анонсировала несколько выставок, однако что-то останется сюрпризом для любителей современного искусства.

Я попробую сохранить интригу и анонсировать только то, что в планах на 2020 год, это юбилейный год для Эрарты. Из ударных выставок в начале будет выставка Рассела Джеймса, это официальный фотограф Victoria Secret. Мы постараемся подать выставку в таком оформлении, чтобы удивить публику. Нам самим нравится замысел, который мы обсудили с Расселом Джеймсом, ему он тоже понравился. Закончится год ударной выставкой Филиппа Трейси, его не надо представлять. Марина Варварина, основатель Эрарты

Ранее Марина Варварина представила в музее свою книгу об особенностях цветов. Съемочная группа Piter.TV побывала на презентации книги и выставке, посвященной "Долине цветов".

Фото и видео: Piter.TV