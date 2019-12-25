Эпидемиолог заявила, что открывать городские парки еще рано

Соблюдая социальную дистанцию, мы снижаем риск распространения коронавируса в 15 раз.

Эпидемиолог СЗГМУ им. Мечникова Анна Любимова считает, что открывать парки в Петербурге еще рано. Она уточнила, что, соблюдая социальную дистанцию, мы снижаем риск распространения коронавируса в 15 раз.

Любимова отметила, что социальное дистанцирование показало эффективность во всем мире, поэтому допускать риск перемешивания людей сейчас нельзя.

Врач обратила внимание, что ситуация с коронавирусом в городе ухудшается, к тому же бессимптомные формы коронавируса являются самыми опасными с точки зрения эпидемиологии.

Ранее мы писали, что антитела к коронавирусу были выявлены только у 6% горожан.

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