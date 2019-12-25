Эпидемиолог заявил о росте популяционного иммунитета к COVID в регионах

В 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5—2 раза.

Эпидемиолог, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил о росте популяционного иммунитета к COVID-19 в регионах.

По его словам, в субъектах России уровень популяционного иммунитета составляет от 5,1% до 65,3%.

При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5—2 раза. Арег Тотолян, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН

Отметим, что программа оценки популяционного иммунитета среди населения стартовала в июне. Во время первого этапа обследовали 74 тысяч волонтеров в 26 регионах страны. В сентябре и октябре 2020 года исследователи провели второй этап. Третий пройдёт в конце ноября и начале декабря.

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