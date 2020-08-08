Эпидемиолог заявил о новой группе риска по коронавирусу

Эпидемиолог, директор научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера, Арег Тотолян. заявил о новой группе риска по коронавирусу. По его словам, чаще станут заражаться те люди, которые весной и летом сидели на самоизоляции.
По словам эксперта, причина в том, что такие люди не получили пассивной иммунизации.
Рано или поздно эти люди выйдут из своего „бункера" и не исключено, что переболеют.
Арег Тотолян, директор научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера
Он добавил, что осень количество случаев заболевания коронавирусом увеличится, а заразившиеся будут переносить COVID-19 тяжелее, чем те, кто оказался инфицирован весной.
Эпидемиолог подчеркнул, что бояться заболеть не стоит, так как через заражение вырабатывается иммунитет. Он заявил, что тот, кто должен переболеть — переболеет.
Ранее ученые предупредили о более мощной второй волне COVID-19.
Видео: WHO Europe
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