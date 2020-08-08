Эпидемиолог заявил о новой группе риска по коронавирусу

Он подчеркнул, что бояться заболеть не стоит.

Эпидемиолог, директор научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера, Арег Тотолян. заявил о новой группе риска по коронавирусу. По его словам, чаще станут заражаться те люди, которые весной и летом сидели на самоизоляции.

По словам эксперта, причина в том, что такие люди не получили пассивной иммунизации.

Рано или поздно эти люди выйдут из своего „бункера" и не исключено, что переболеют. Арег Тотолян, директор научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера

Он добавил, что осень количество случаев заболевания коронавирусом увеличится, а заразившиеся будут переносить COVID-19 тяжелее, чем те, кто оказался инфицирован весной.

Эпидемиолог подчеркнул, что бояться заболеть не стоит, так как через заражение вырабатывается иммунитет. Он заявил, что тот, кто должен переболеть — переболеет.

Ранее ученые предупредили о более мощной второй волне COVID-19.

Видео: WHO Europe