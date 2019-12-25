Эпидемиолог рассказал о дополнительных средствах защиты от коронавируса для пенсионеров

Он уточнил, что наибольшую защиту дают маски класса фильтрации FFP3.

Эпидемиолога Эдуард Шунков рассказал, чем могут себя защитить пенсионеры, кроме прививки от коронавируса. Этим он поделилися в беседе с "Невскими новостями".

По словам Шункова, вторым после прививки средством защиты от коронавируса является ношение маски. Он уточнил, что наибольшую защиту дают маски класса фильтрации FFP3. С ней риск заражения становится минимальным.

Также он порекомендовал избегать общественных мест, особенно людей, у которых проявляются симптомы простудного заболевания. Эдуард Шунков одобрил позицию властей по введению обязательной самоизоляции пожилых людей. Он объяснил, что это единственный способ уберечь людей, которые не делают прививки и не соблюдают необходимые меры защиты, от коронавирусной инфекции.

Ранее в Петербурге допустили ужесточение ограничений для пожилых горожан.

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