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Эпидемиолог рассказал о дополнительных средствах защиты от коронавируса для пенсионеров
Сегодня, 19:17
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Эпидемиолог рассказал о дополнительных средствах защиты от коронавируса для пенсионеров

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Он уточнил, что наибольшую защиту дают маски класса фильтрации FFP3.

Эпидемиолога Эдуард Шунков рассказал, чем могут себя защитить пенсионеры, кроме прививки от коронавируса. Этим он поделилися в беседе с "Невскими новостями". 

По словам Шункова, вторым после прививки средством защиты от коронавируса является ношение маски. Он уточнил, что наибольшую защиту дают маски класса фильтрации FFP3. С ней риск заражения становится минимальным. 

Также он порекомендовал избегать общественных мест, особенно людей, у которых проявляются симптомы простудного заболевания. Эдуард Шунков одобрил позицию властей по введению обязательной самоизоляции пожилых людей. Он объяснил, что это единственный способ уберечь людей, которые не делают прививки и не соблюдают необходимые меры защиты, от коронавирусной инфекции. 

Ранее в Петербурге допустили ужесточение ограничений для пожилых горожан.

Фото: pexels 
 

Теги: коронавирус, песнионеры, пожилые люди
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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