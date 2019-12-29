Эпидемиолог предсказал вторую волну эпидемии коронавируса в Китае

Эпидемиолог, руководитель кафедры эпидемиологии Гонконгского университета Бен Коулинг предсказал вторую волну эпидемии коронавируса в Китае.
По его мнению, сейчас власти Китая жёстко противостоят вирусу COVID-19. Но это может привести ко второй волне эпидемии.
Коулинг считает, что вторая волна может прийти сразу же после выравнивания ситуации с первой.
Отметим, что в 27 провинциях Китая в течение 10 дней не было выявлено новых случаев заражения.
Ранее в Гонконге была подтверждена передача коронавируса от человека к животному.
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