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Эпидемиолог предсказал вторую волну эпидемии коронавируса в Китае
Сегодня, 10:09
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matveyvn

Эпидемиолог предсказал вторую волну эпидемии коронавируса в Китае

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Сейчас власти Китая жёстко противостоят вирусу COVID-19.

Эпидемиолог, руководитель кафедры эпидемиологии Гонконгского университета Бен Коулинг предсказал вторую волну эпидемии коронавируса в Китае.

По его мнению, сейчас власти Китая жёстко противостоят вирусу COVID-19. Но это может привести ко второй волне эпидемии.

Коулинг считает, что вторая волна может прийти сразу же после выравнивания ситуации с первой.

Отметим, что в 27 провинциях Китая в течение 10 дней не было выявлено новых случаев заражения.

Ранее в Гонконге была подтверждена передача коронавируса от человека к животному.

Теги: китай, коронавирус, эпидемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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