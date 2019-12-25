Эпидемиолог посоветовал пожилым людям голосовать по поправкам онлайн

Специалист подчеркнул, что эпидемиологический процесс не поддаётся прогнозу.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико посоветовал пожилым людям голосовать по поправкам в Конституцию в режиме онлайн. Такую же рекомендацию он дал гражданам с хроническими заболеваниями.

Специалист подчеркнул, что эпидемиологический процесс не поддаётся прогнозу, так как влияние на распространение вируса оказывает слишком много различных факторов. И просчитать из них, считает Брико, можно только определённую часть.

Очень здорово, что есть форма электронного голосования. Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ

Ранее в Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России. В ведомстве заявили, что РФ сейчас находится на самой низкой точки циркуляции новой коронавирусной инфекции, так как её распространение, по его словам, не превышает 1%.