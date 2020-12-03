Эпидемиолог: Россия не прошла первую волну коронавируса

Врач посоветовал всем россиянам поставить вакцину от COVID-19.

Россия не прошла первую волну коронавируса. Об этом заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Специалист рассказал о собственной позиции в эфире Первого канала.

Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта...Мы переживали осенне-весенние подъемы, а сейчас в стадии стабилизации, снижения инфекционного эпидпроцесса. По сути, мы живем с вами еще в первой волне. Александр Горелов, российский эпидемиолог

Эксперт напомнил, что у 18 процентов пациентов, которые перенесли коронавирус, не выработались антитела. Речь идет о тех, кто заразился легкой формой инфекции или был бессимптомным носителем. Медик призвал пройти вакцинацию всех граждан, вне зависимости от того, болели ли они COVID-19 или нет.

За пандемию коронавирусом в Петербурге заразились 1200 беременных женщин.

Фото: Piter.tv