Эпидемиолог: Россия не прошла первую волну коронавируса

Россия не прошла первую волну коронавируса. Об этом заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Специалист рассказал о собственной позиции в эфире Первого канала.
Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта...Мы переживали осенне-весенние подъемы, а сейчас в стадии стабилизации, снижения инфекционного эпидпроцесса. По сути, мы живем с вами еще в первой волне.
Александр Горелов, российский эпидемиолог
Эксперт напомнил, что у 18 процентов пациентов, которые перенесли коронавирус, не выработались антитела. Речь идет о тех, кто заразился легкой формой инфекции или был бессимптомным носителем. Медик призвал пройти вакцинацию всех граждан, вне зависимости от того, болели ли они COVID-19 или нет.
За пандемию коронавирусом в Петербурге заразились 1200 беременных женщин.
Фото: Piter.tv
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