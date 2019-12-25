В ЦНИИ эпидемиологии назвали причину новой волны коронавируса.

Эксперт назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в России. В интервью ТАСС заместитель главы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов уточнил, что ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка по стране связана с изменением доминирующего штамма ковида.

В мире и России в том числе сохраняется напряженная ситуация. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап. Александр Горелов, эксперт

Специалист считает, что напряженная ситуация в РФ останется высокой еще около месяца или полутора месяцев. За это время по стране будут достигнуты максимальные значения по количеству новых зараженных. После этого начнется этап стабилизации, который также займет месяц-полтора. Только после этого медики будут фиксировать спад заболеваемости.

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