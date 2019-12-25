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Эксперт назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в России
Сегодня, 7:50
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Эксперт назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в России

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В ЦНИИ эпидемиологии назвали причину новой волны коронавируса.

Эксперт назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в России. В интервью ТАСС заместитель главы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов уточнил, что ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка по стране связана с изменением доминирующего штамма ковида.

В мире и России в том числе сохраняется напряженная ситуация. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап.

Александр Горелов, эксперт

Специалист считает, что напряженная ситуация в РФ останется высокой еще около месяца или полутора месяцев. За это время по стране будут достигнуты максимальные значения по количеству новых зараженных. После этого начнется этап стабилизации, который также займет месяц-полтора. Только после этого медики будут фиксировать спад заболеваемости.

Стало известно, как питание влияет на развитие рака и диабета.

Фото: Piter.tv

Теги: александр горелов, дельта штамм, роспотребнадзор, эпидемиолог
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 10:15

Сейчас мы переживаем этап тупости нашей власти . Не надо было запускать голодных туристов в другие страны . Именно от туда и превезли новые штамы . Но кое кому нужны крупные деньги от вакцинации . Чем больше вакцинированных , тем больше барыш и ниточка ведёт к верхам .

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