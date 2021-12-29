Эпидемиолог Горелов: "омикрон" особенно опасен для детей от двух до пяти лет

Участились случаи попадания в больницы маленьких детей, у которых поражены верхние дыхательные пути и бронхи.

Штамм коронавируса "омикрон" представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, в последнее время участились случаи попадания в больницы маленьких детей, у которых поражены верхние дыхательные пути и бронхи.

Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея. Александр Горелов, эпидемиолог Роспотребнадзора

Эксперт отметил, в группе риска по ковиду находятся, как и прежде, люди старше 65 лет.В большинстве случаев заболевание у них протекает в тяжелой форме.

В ноябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

В России, по состоянию на 15 января, выявлено 783 случая заражения "омикроном". 53 процента случаев зафиксированы в Москве.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что однозначно говорить о легком течении COVID-19 при "омикроне" нельзя.

Фото: Piter.tv