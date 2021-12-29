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Эпидемиолог Горелов: "омикрон" особенно опасен для детей от двух до пяти лет
Сегодня, 9:15
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Эпидемиолог Горелов: "омикрон" особенно опасен для детей от двух до пяти лет

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Участились случаи попадания в больницы маленьких детей, у которых поражены верхние дыхательные пути и бронхи. 

Штамм коронавируса "омикрон" представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, в последнее время участились случаи попадания в больницы маленьких детей, у которых поражены верхние дыхательные пути и бронхи. 

Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея.

Александр Горелов, эпидемиолог Роспотребнадзора

Эксперт отметил, в группе риска по ковиду находятся, как и прежде, люди старше 65 лет.В большинстве случаев заболевание у них протекает в тяжелой форме.

В ноябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. 

В России, по состоянию на 15 января, выявлено 783 случая заражения "омикроном". 53 процента случаев зафиксированы в Москве.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что однозначно говорить о легком течении COVID-19 при "омикроне" нельзя.

Фото: Piter.tv

Теги: александр горелов, бронхиолит, диарея, коронавирус у детей, омикрон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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