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Голикова назвала число случаев заражения "омикроном" в России

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С 10 января количество зараженных новым штаммом COVID-19 увеличилось в 2,6 раза.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала число случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в России. Об этом она рассказала журналистам на пресс-конференции.

Голикова отметила, что в стране зарегистрировано 783 случая заражения "омикроном". 53% из них были выявлены в Москве. Она также отметила, что с 10 января количество зараженных новым штаммом COVID-19 увеличилось в 2,6 раза. Голикова не исключила, что "омикрон" может вытеснить "дельту", которая пока что доминирует в стране.

Ранее Голикова объяснила порядок выдачи ковид-сертификатов по антителам.

Видео: Правительство России

Теги: вице-премьер рф, коронавирус, омикрон, татьяна голикова, штамм
Категории: Лента новостей, Новости России,

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