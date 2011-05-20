Epic Games Store бесплатно раздаст игру Control

Игру уже можно скачать, бесплатная раздача продлится до 17 июня.

В онлайн-магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача популярного шутера Control.

Для того, чтобы скачать игру, новым пользователям нужно зарегистрировать учетную запись в магазине Epic Games и включить на аккаунте двухфакторную аутентификацию. А также скачать и установить клиент Epic Games Store.

Игра Control от финской студии Remedy Entertainment рассказывает историю Джесси Фейдена. Главный герой спасает тайное агентство в Нью-Йорке, оказавшееся в плену потусторонних сил.

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Видео: YouTube / iVideos