Энтузиаст регулирует движение у метро "Черная речка"

Кто-то из водителей вручил неравнодушному мужчине светоотражающий жилет.

Прохожий в течение нескольких часов управлял транспортными потоками рядом с метро "Черная речка". Он заменил неработающие светофоры. Несмотря на метель, мужчина бодро регулировал дорожное движение. Видео с участием инициативного гражданина показали 6 марта вечером в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Кто-то из водителей выдал неравнодушному прохожему светоотражающий жилет. В сети мужчину назвали "секретным агентом ДПС".

Ранее в Piter.tv сообщили, что мошенники обманули праправнучку архитектора Гербеля, которая хотела вернуть деньги жителей, но в итоге потеряла свои.

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