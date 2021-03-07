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Энтузиаст регулирует движение у метро "Черная речка"

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Кто-то из водителей вручил неравнодушному мужчине светоотражающий жилет.

Прохожий в течение нескольких часов управлял транспортными потоками рядом с метро "Черная речка". Он заменил неработающие светофоры. Несмотря на метель, мужчина бодро регулировал дорожное движение. Видео с участием инициативного гражданина показали 6 марта вечером в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Кто-то из водителей выдал неравнодушному прохожему светоотражающий жилет. В сети мужчину назвали "секретным агентом ДПС".

Ранее в Piter.tv сообщили, что мошенники обманули праправнучку архитектора Гербеля, которая хотела вернуть деньги жителей, но в итоге потеряла свои.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дороги, петербург, светофоры, черная речка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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