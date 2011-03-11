Мошенники обманули праправнучку архитектора Гербеля, которая хотела вернуть деньги жителей, но в итоге потеряла свои

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Гатчинском районе Ленобласти в правоохранительные органы проводят проверку по факту мошенничества в отношении 81-летней пенсионерки, которая перевела 420 тысяч рублей "псевдосотрудникам" юридической компании. Пенсионерка хотела вернуть вернуть деньги жителям поселка Сиверский, которые они вместе собрали на установку памятника Анне Ахматовой и передали главе администрации поселка. Об этом сообщили на портале "78.ru" 6 марта.

Женщина уточнила, что в середине февраля она услышала по радио рекламу организации, которая занимается юридической поддержкой граждан. После этого бабушка позвонила в компанию по номеру из рекламы и попросила помочь вернуть 600 тысяч рублей, собранные местными на памятник поэтессе.

Организация попросила перечислить 420 тысяч рублей за юридические услуги. После перевода средств бабушка не смогла связаться со специалистами компании, они перестали отвечать на ее звонки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пенсионерка является праправнучкой одного из первых архитекторов Петербурга - Николая Федоровича Гербеля.

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