Талисман экологии Ленобласти Енот Кузенька был представлен на выставке "Россия"

Гостям стенда региона были вручены памятные сувениры и стильные подарки.

Глава Госэконадзора 47-ого региона Рамила Агаева и сотрудники Леноблэкомилиции провели встречу с посетителями выставки-форума "Россия" для обсуждения вопросов экологической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках мероприятия была организована специальная эковикторина, а также представлены результаты работы участников экологического проекта. Ленобласть также представила своего талисмана экологии - енота Кузеньку.

Гостям стенда региона были вручены памятные сувениры и стильные подарки. Представители анонимной организации "Крышечки доброты" продемонстрировали посетителям, как из пластика можно создавать уникальные аксессуары, в частности, памятные браслеты.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Ленобласти взыскала более 1 млрд рублей с недобросовестных алиментщиков.

Фото: Госэконадзор Ленобласти