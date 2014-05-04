Энергетики восстанавливают работу уличных фонарей после шторма в Петербурге и Ленобласти

В диспетчерскую службу поступило 87 обращений о деревьях, чьи кроны повисли на проводах.

Сотрудники СПб ГБУ "Ленсвет" ведут активную работу по восстановлению объектов наружного освещения в Санкт-Петербурге после сильного штормового ветра, который обрушился на город 1 июля.

Представители пресс-службы "Ленсвета" уточнили, что обрывы сетей из-за упавших деревьев были зарегистрированы по 66 городским адресам, сломанные опоры — по 12, а также было разбито большое количество светильников, оборваны растяжки по 45 адресам.

В диспетчерскую службу поступило 87 обращений о деревьях, чьи кроны повисли на проводах. Наибольший урон от непогоды ощутили районы, расположенные вдоль залива.

Работы проводились даже ночью. Сейчас "Ленсвет" занимается прокладыванием новых линий там, где были демонтированы повреждённые. Ускорить процесс помогает проведённая ранее замена неизолированного провода на самонесущий изолированный.

Ранее в Петербурге устранили все последствия урагана.

Видео: Telegram / СПб ГБУ Ленсвет