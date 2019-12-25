ГУП "ТЭК" реконструирует магистральные сети на Тбилисской улице

Это повысит надежность теплоснабжения медицинского Центра Алмазова.

Специалисты петербургского ГУП "ТЭК" приступили к реконструкции магистральных сетей на Тбилисской улице. Как сообщили в пресс-службе предприятия, работы помогут повысить надежность теплоснабжения медицинского Центра Алмазова, расположенного рядом на улице Аккуратова.

Реконструкция предполагает обновление 677 метров изношенных сетей, которые беспрерывно работали с 80-х годов. Уже в сентябре теплоэнергетики начали работы на участке и готовятся строить сеть-дублер, чтобы не отключать жильцов ближайших домов от тепла. На данный момент работы ведутся на отрезке от улицы Солунской до улицы Аккуратова, весь комплекс работ первого этапа завершится в феврале следующего года. Второй этап работ от улицы Аккуратова по Афонской улице стартует в марте и закончится в конце июля.

Отмечается, что реконструкция ведется за счет средств бюджета Петербурга.

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Фото: Piter.TV