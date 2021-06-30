Эмир Катара прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает "РИА Новости".

Аль Тани прибыл в Москву с официальным визитом. В ходе переговоров президент РФ и эмир Катара обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Основной акцент будет сделан на торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Также Путин и Аль Тани обсудят ряд ключевых тем международной повестки дня.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о визите главы МИД Ирана в Москву.

Видео: kremlin.ru