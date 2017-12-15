Снова в деле: Эминем выпустил новый альбом

Ценители творчества Эминема дождались нового альбома спустя четыре года.

Эминем выпустил девятый студийный альбом Revival спустя четырехлетнего молчания. В альбом входит 19 треков, включая совместные композиции с Эдом Шираном, Бейонсе, Алишой Кис, X Ambassadors, Скайлар Грей и другими исполнителями.

Осенью текущего года в США появилась реклама неизвестного препарата Revival. Спустя некоторое время американский рэпер вместе с продюсером рассказал в инстаграме, что это вовсе не лекарство, а новый альбом Эминема. Последняя сольная работа Эминема The Marshall Mathers LP 2 была в 2013 году.

Не так давно репер запомнился своей критикой в сторону президента США Дональда Трампа. На церемонии награждения премиями BET он показал видео Walk on Water, трек, записанный совместно с Бейонсе и Untouchable. В клипе Эминем называет Трампа "дедушкой-расистом 94 лет" и обвиняет его в неуважении к вооруженным силам. Творчество оценили Снуп Дог и Джей Коул назвал Эминема.

Фото, видео: Instagram - eminem, Youtube - EminemVEVO