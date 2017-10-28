Эминем выпустил новый альбом "Kamikaze", в котором раскритиковал Oxxxymironа

Новый лонгплей рэпера состоит из 13 композиций.

Популярный рэп-исполнитель Эминем неожиданно для всех выпустил свой новый, десятый по счету, студийный альбом под названием "Kamikaze". Об этом артист сообщил в своем Twitter.

Новый лонгплей рэпера состоит из 13 композиций общей продолжительностью 45 минут. Интерес для российских фанатов вызвал трек "Fall", в котором они услышали резкую критику в адрес рэп-исполнителя Oxxxymiron. Многие предположили, что строчки про "дерьмовый фристайл на Shade 45" адресованы именно Мирону, который осенью 2017 года давал интервью пока гостил в Америке.

Помимо композиции "Fall" в трек-лист альбома вошел саундтрек к предстоящему блокбастеру "Веном", премьера которого состоится в октябре этого года.

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Фото: twitter.com/Eminem

Фото:vk.com/eminemshow