YouTube Music назвал самые популярные песни лета

Рейтинг был составлен по количеству просмотров на YouTube с 28 мая по 25 августа 2018 года

Сервис YouTube Musicопубликовал список самых популярных композиций этого лета. Об этом сообщает Forbes.

Топ возглавила композиция "Girl Like You", записанная группой Maroon 5 совместно с рэп-певицей Cardi. В съемках ролика приняла участие звезда фильма "Чудо-Женщина" актриса Галь Гадот и другие знаменитости. Второе место заняла испанская песня "Te Bote (Remix)" за авторством Darell, Nio Garcia, Casper Magico. Тройку лидеров замкнул трек южнокорейской группы BLACKPINK "DDU-DU DDU-DU"

1. Maroon 5 — Girls Like You ft. Cardi B

2. Casper — Te Bote (Remix) feat Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna

3. BLACKPINK — Ddu-du Ddu-du

4. Becky G, Natti Natasha — Sin Pijama

5.Cardi B, Bad Bunny & J Balvin — I Like It

6. Nicky Jam x J. Balvin — X (EQUIS)

7.Daddy Yankee — Dura

8.Neha Kakkar, Dhvani Bhanushali & Ikka Singh — Dilbar

9.Drake — In My Feelings

10.Ed Sheeran — Perfect

Фото: pixabay.com