Емельяненко заявил, что в США у людей льется грязь изо рта

По его словам, молодое поколение "не справляется с искушениями, которые ему предлагает окружающий мир".

Российский боец MMA Федор Емельяненко в интервью YouTube-каналу "Руки Выше" поделился впечатлениями от последнего визита в США.

По словам спортсмена, американцы злоупотребляют наркотиками. Емельяненко также отметил, что молодое поколение "не справляется с искушениями, которые ему предлагает окружающий мир".

Такая грязь льется изо рта, такая грязь в повседневной жизни. Плюс то, что сейчас там происходит в плане легализации наркотиков и так далее. Видел это все на улицах, чувствовал этот запах везде. Федор Емельяненко, боец MMA

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о "нервном космическом срыве" у американцев.

Видео: YouTube / Руки Выше