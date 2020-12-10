Емельяненко заявил, что в США у людей льется грязь изо рта

Российский боец MMA Федор Емельяненко в интервью YouTube-каналу "Руки Выше" поделился впечатлениями от последнего визита в США.
По словам спортсмена, американцы злоупотребляют наркотиками. Емельяненко также отметил, что молодое поколение "не справляется с искушениями, которые ему предлагает окружающий мир".
Такая грязь льется изо рта, такая грязь в повседневной жизни. Плюс то, что сейчас там происходит в плане легализации наркотиков и так далее. Видел это все на улицах, чувствовал этот запах везде.
Федор Емельяненко, боец MMA
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о "нервном космическом срыве" у американцев.
Видео: YouTube / Руки Выше
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