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Эмблема московского ЦСКА претендует на звание лучшей в мире среди футбольных клубов
Сегодня, 15:57
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d_s_sarkisov

Эмблема московского ЦСКА претендует на звание лучшей в мире среди футбольных клубов

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На данный момент клуб входит в топ-20 рейтинга.

Испанское издание Marca на официальном сайте запустило голосование. Всем пользователям предлагается выбрать лучшую футбольную эмблему среди команд всего мира.

В голосование вошли 50 клубов, в их числе - московский ЦСКА. На данный момент эмблема армейцев занимает 20 место в голосовании. Позади нее находятся "Манчестер Сити", "Бавария" и "Ювентус". Лидирует в общем рейтинге эмблема мадридского "Реала". Проголосовать можно на сайте издания.

Ранее стало известно, что на улицах Петербурга вышли 30 новых автобусов в цветах "Зенита".

Фото: pfc-cska.com

Теги: фк цска, эмблема
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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