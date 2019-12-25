30 автобусов в цветах "Зенита" вышли на улицы Петербурга

Они начнут работу в четырех районах города.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", на улицы Петербурга вышли новые автобусы лазурного цвета. Их сделали по заказу города на Минском автомобильном заводе в количестве 30 штук.

Автобусы в цветах футбольного клуба "Зенит" начнут работу в Приморском, Калининском, Фрунзенском и Центральном районах. Каждый из них способен вместить до 164 пассажиров. Салоны оснащены USB-зарядками для мобильных телефонов. Всего в Петербурге появятся 100 лазурных автобусов.

Напомним, в ноябре 2019 года футболисты и тренерский штаб "Зенита" стали первыми пассажирами новых автобусов, приняв участие в их тестировании.

Ранее экс-защитник "Зенита" Константин Лепехин выступил против досрочного завершения сезона РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru