В аварии с "Инфинити" рэпера пострадали три человека.

Рэперу Эльмину Гулиеву продлили арест на полгода. Об этом сообщили представители пресс-службы судебной инстанции. По данным следственного ведомства, мужчина подозревается в аварии, которая произошла в центре Москвы. Водитель на "Инфинити" протаранил трех человек.

Напомним, что ДТП зафиксировано в сентябре 2020 года. Исполнитель заявил правоохранительным органам, что на машине вылетел на тротуар на Остоженке, потому что не справился с управлением. В Telegram-канале LifeShot заявили, что их корреспонденту музыкант говорил о том, что ехал на красный сигнал светофора, который переходил в зеленый. По предварительной версии, Гулиев разогнался на автомобиле до скорости в 110 километров в час.

Напомним, что одной из пострадавших женщин оторвало лодыжку. В полиции установили, что в момент управления транспортным средством виновник аварии находился в состоянии наркотического опьянения. Фигуранту расследования грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы.

Видео: TG / Life Shot