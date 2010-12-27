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Елочные базары в Петербурге откроются 20 декабря
Сегодня, 15:24
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arteliseev

Елочные базары в Петербурге откроются 20 декабря

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В этом сезоне торговых точек стало больше.

Елочные базары в Северной столице развернутся по 70 адресам. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета имущественных отношений 12 декабря.

Торговые точки будут работать с 20 по 31 декабря в 13 районах Петербурга. Больше всего базаров откроется в Московском районе. Их число там достигнет 19.

Аукционы были объявлены в прошлом месяце. В Выборгском районе один лот не реализовался. По итогам торгов цена в среднем поднялась в 7 раз. Заключенные договоры будут действовать в течение 5 лет.

Ранее мы рассказывали, что продажи новогодних товаров в стране упали.

Фото: Pixabay

Теги: аукцион, елки, елочные базары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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