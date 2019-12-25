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Елена Рыбакина стала первой финалисткой теннисного турнира в Петербурге
Сегодня, 16:33
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arteliseev

Елена Рыбакина стала первой финалисткой теннисного турнира в Петербурге

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Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла соперницу из Греции Марию Саккари в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге.

Встреча длилась 1 час 54 минуты. Игра окончилась со счётом 3/6, 7/5, 6/1.

В финале турнира St.Petersburg Ladies Trophy  Рыбакина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой либо с соперницей из Голландии Кики Бертенс.

Напомним, что турнир WTA St.Petersburg Ladies Trophy впервые состоялся в 2016 году. Каждый год организаторы привлекают для участия в турнире всё больше топовых теннисисток.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти прошел XIII Фестиваль физической культуры и спорта.

Фото: ВКонтакте

Теги: рыбакина, теннис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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