Елена Рыбакина стала первой финалисткой теннисного турнира в Петербурге

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла соперницу из Греции Марию Саккари в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге.

Встреча длилась 1 час 54 минуты. Игра окончилась со счётом 3/6, 7/5, 6/1.

В финале турнира St.Petersburg Ladies Trophy Рыбакина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой либо с соперницей из Голландии Кики Бертенс.

Напомним, что турнир WTA St.Petersburg Ladies Trophy впервые состоялся в 2016 году. Каждый год организаторы привлекают для участия в турнире всё больше топовых теннисисток.

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