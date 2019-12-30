Елена Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Телеведущая выразила соболезнования семье Андрея Павленко.

Елена Малышева прокомментировала смерть врача Павленко в своем Instagram-аккаунте.

"Трудно прожить достойную жизнь, ещё труднее достойно уйти из жизни, зная свой диагноз. Он смог и то, и другое. Наши сердца сейчас с семьей Андрея. Прочтите его последний пост. Он был написан 4 дня тому назад".

Ниже телеведущая привела сам пост врача-онколога, в котором он просит не сдаваться людей с подобным диагнозом и не оставлять в одиночестве его семью.

"Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло)", - пишет он.

Андрей Павленко ушел из жизни 5 января.

Жена хирурга-онколога рассказала, что два месяца назад окончательно стало понятно, что болезнь не победить.

Видео: YouTube / Такие Дела, Instagram / malysheva.live