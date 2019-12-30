Елена Малышева попыталась перепеть песню Билли Айлиш

Малышева решила показать, что разбирается в музыкальных трендах.

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" попыталась перепеть хит 18-летней исполнительницы Билли Айлиш.

В студию пришел некий молодой человек, и во время беседы с ним Малышева решила показать, что разбирается в музыкальных трендах. Она спросила у гостя, как он относится к творчеству Билли Айлиш и попыталась пропеть один из главных хитов американской исполнительницы.

"Хорошая", — только и смог вымолвить потрясенный молодой человек. "Хорошая. Мне тоже нравится", подтвердила Малышева.

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