Елена Кальницкая больше занимает должность директора ГМЗ "Петергоф"

Она возглавляла музейный комплекс с 2009 года.

Елена Кальницкая покинула пост директора ГМЗ "Петергоф". Она возглавляла музей с 2009 года.

На сайте заповедника больше не указано ее имя в контактах. В марте 2022 года на место врио руководителя назначили Романа Коврикова.

Известно, что Кальницкая передала полномочия коллеге, поскольку имела проблемы со здоровьем. 6 сентября 2022 года экс-директор ГМЗ "Петергоф" отметила юбилей. Ей исполнилось 70 лет. Почти всю жизнь она посвятила искусству.

Музеем пока руководит Ковриков. Нового директора еще не назначили.

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Фото: ВКонтакте / Петергоф