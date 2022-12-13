Школьники из Луганска побывали на экскурсии в Карелии

Дети проведут каникулы в Петрозаводске.

Школьников из Луганска пригласили на экскурсию в Карелию. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" председатель законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

Дети проведут каникулы в Петрозаводске. Для них подготовили развлекательную программу. Они увидят остров Кижи, покатаются на собачьих упряжках, посетят водопад Кивач, прогуляются по Национальному музею Карелии и Дому кантеле. Кроме того, школьники примут участие в мастер-классах по приготовлению национальных лакомств.

Для старшеклассников проведут экскурсии в университетах республики. Выпускники смогут поступить в колледжи и вузы региона.

О каникулах для школьников депутаты договорились в начале года, во время поездки карельской делегации в Луганск.

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Фото: Pxhere