Стало известно, когда пройдет "Диктант Победы" в 2023 году

У горожан появилась возможность вспомнить имена героев войны и важные даты в зданиях-свидетелях страшных событий.

Жителям Петербурга предлагают проверить знания по истории Великой Отечественной войны. В этом году акция "Диктант Победы" пройдет 27 апреля. Об этом сообщили в на сайте проекта.

В Петербурге выполнить задания можно на 80 площадках. Кроме того, пройти тест можно онлайн.

Сейчас на платформе есть возможность пройти тест прошлого года, посмотреть инструкцию, как стать участником и многое другое.

Как отметил глава ЗакСа Северной столицы Александр Бельский, у горожан появилась возможность вспомнить имена героев войны и важные даты в зданиях-свидетелях страшных событий.

Ранее на Piter.tv рассказали, где отдохнуть в Петербурге в дни весенних каникул.

Фото: ВКонтакте / Диктант Победы