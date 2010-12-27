В центр Петербурга вернули электроснабжение

Как сообщили в "Ленэнерго", сразу после отключения электроснабжения на место происшествия прибыли специалисты компании.

Компания "Ленэнерго" восстановила электроснабжение в центре города, нарушенное из-за отключения кабельной линии. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщило издание "Петербургский Дневник". На данный момент все жители центра получают электричество в полном объеме.

Как сообщили в "Ленэнерго", сразу после отключения электроснабжения на место происшествия прибыли специалисты компании. Они определили причину технологического нарушения. Сейчас на месте продолжает работу специальная комиссия из "Ленэнерго". Энергетики выявляют точную причину отключения электричества.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в понедельник, 24 апреля, эвакуировали людей из ТРЦ "Галерея".

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