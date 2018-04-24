Пожарные на месте: в Петербурге из "Галереи" эвакуировали сотрудников и посетителей

Сообщается, что ТРЦ закрыли по техническим причинам.

В ТРЦ "Галерея" прошла эвакуация сотрудников и посетителей. Об это сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Сегодня вечером, 24 апреля, из ТРЦ "Галерея" эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Очевидцы сообщают, что во всём центре выключили свет, на место инцидента приехали пожарные. На данный момент всё улажено.

На видео можно заметить, что по центру ходят сотрудники пожарной помощи, а в громкоговоритель администратор центра сообщает, что "Галерея" закрыта по техническим причинам.

Петербуржцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург говорят, что свет отключили во всём центральном районе. Кто-то даже звонил в техническую службу "Ленэнерго".

Я набрала "Ленэнерго", они сказали технический сбой. Планируют устранить в течение двух часов. Пишет Ольга

Видео: Piter.TV